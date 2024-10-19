9. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali için geri sayım başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek ''Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'' için geri sayım başladı. 2-9 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek festivalin jüri başkanlığını Altın Ayı Ödüllü Yönetmen Semih Kaplanoğlu üstlendi. Festivallerin sinema için önemine dikkat çeken Semih Kaplanoğlu ''Kısa'dan Hisse Film Festivali genç yönetmenlerin sesini duyurmasına imkan veriyor. Sinemamızın geleceği, genç yeteneklerin Kısa Film Festivali'nde umut dolu eserler sunmasıyla şekilleniyor. Bu zorlu dönemde festivaller, gençlerin söyleyecek çok şeyi olduğunu dünyaya duyurmaya imkan veriyor'' dedi."Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden festival jürisinde Ödüllü Oyuncu Güliz Gençoğlu, Ödüllü Yönetmen-Senarist-Yapımcı Nuri Cihan Özdoğan, Animasyon Film Yapımcısı ve Yönetmeni Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer alacak.Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen Kısa'dan Hisse Film Festivali her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir ilgi gördü. Sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa film üretimine teşvik için düzenlenen festivale 400'e yakın başvuru yapıldı. Festivalin 9 Kasım'da gerçekleşecek ödül töreninde toplam 175 bin TL değerinde nakdi ve yapım destek ödülü dağıtılacak. Tüm bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücreti de ayrıca ödenecek.Birbirinden farklı temalarla geniş kısa film seçkisini yoğun bir programla sinemaseverlerin ilgisine sunacak festivalde sürprizlerle dolu birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri gerçekleştirilecek. İşitme ve görme engelli bireylerin de unutulmadığı festivalde, özel olarak hazırlanan bazı gösterimlere ayrıntılı altyazı ve sesli betimlemeyle erişim mümkün olacak.