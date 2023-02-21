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Giriş Tarihi: 22.2.2023

9 kuzu 11 gün sonra sağ çıktı

9 kuzu 11 gün sonra sağ çıktı
Gazıantep'ın Nurdağı ilçesi Bademli Mahallesi'ndeki Mahmut Aksu'ya ait ev de depremde yıkıldı. Yıkılan evin enkazı altında kalan Mahmut Aksu, eşi ve babası kurtarılırken, annesi ve ablası ise hayatını kaybetti. Aynı enkazın altındaki ahırda mahsur kalan onlarca koyun ile kuzu da telef olurken, depremden 11 gün sonra 9 kuzu enkaz altından canlı olarak kurtarıldı. Mahmut Aksu, "20 koyunu daha önce kurtarmıştım ama 30 koyunum gitti. 50 tane kuzum gitti derken 9 kuzum canlı çıktı. Onun sevinci bambaşka. Kimisinin annesi gitti ama kimisi de annesine kavuştu" dedi. İHA

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9 kuzu 11 gün sonra sağ çıktı
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