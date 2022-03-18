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Giriş Tarihi: 18.3.2022 08:37

9 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
9 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerini polis asker olarak tanıtıp 9 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. Çete lideri İstanbul’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları şikayetler ve yaptıkları çalışmalar üzerine aradıkları insanlara kendilerini polis ve asker olarak tanıtıp FETÖ üyesi olduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan bir çeteye sabah saatlerinde operasyon yaptı. İstanbul başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep illerinin de arasında bulunduğu 9 ilde yapılan operasyona onlarca polis katıldı.

9 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETE LİDERİ

Aradıkları kişilere kendilerini polis ve asker olarak tanıtan çetenin yaklaşık 9 Milyon Liralık vurgun yaptıkları belirtildi. 9 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda çetenin liderliğini yapan 1 kişi, özel harekat timlerini ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla İstanbul Fatih'te evde gözaltına alındı. Çete lideri emniyete götürüldü.

HER VURGUNDA 1 MİLYON LİRA

Çetenin mağdurlardan elde ettikleri parayı oto galeriler ile altın ve bitcoin alarak akladıkları belirtildi. Çetenin şimdiye kadar 9 büyük vurgun yaptığı ve her bir vurgunun yaklaşık olarak 1 Milyon Lira civarında olduğu belirtildi. Çeteyi takip eden polis ekipleri, 3 ara operasyon yaptığı ve bu operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı belirtildi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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9 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon
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