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Giriş Tarihi: 31.12.2022

9 okulun ekmek ihtiyacını karşılıyor

Edirne’de meslek lisesi öğrencileri, okulda kurulan fırında ekmek üretmeye başladı. Günde 10 bin ekmek üretim kapasitesi olan fırında kentteki 9 okulun ekmek ihtiyacı karşılanıyor

9 okulun ekmek ihtiyacını karşılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Okullarımız Üretiyor' projesi kapsamında Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ekmek üretmeye başladı. Okulda kurulan fırında 4 öğretmen, 1 usta öğretici ve 6 öğrenciyle üretilen ekmekler, kentte bulunan 9 okulun pansiyonuna gönderiliyor. Öğrenciler, günde 10 bin ekmek üretme kapasitesi bulunan fırında çalıştıkları süre boyunca, asgari ücret düzeyinde para kazanırken, bir yandan da mezun olana kadar mesleklerinde ustalaşıyorlar. Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Sakarya, projenin öğrencilerin mesleki gelişimi için büyük önem taşıdığını belirtti. Sakarya, "İlimizde bulunan 9 pansiyonlu okulumuzun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Günde üretim kapasitemiz 10 bin ekmek. Öğrencilerimiz meslekleri alanında gelişerek okuldan mezun olduktan sonra kendi alanlarında uzman usta olarak ayrılıyorlar ve çalıştıkları zamanda asgari ücrete kadar ücretlerini alıyorlar. Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" dedi. DHA

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9 okulun ekmek ihtiyacını karşılıyor
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