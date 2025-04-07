9 örgüt çökertildi 86 şüpheli tutuklandı

EMNİYET ve Jandarma'nın ortak çalışmasıyla, 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla İstanbul'da yurtdışında tutuklu olan B.G., Mersin'de firari olan M.K., Kütahya'da Ç.M., Balıkesir'de Y.U. gibi isimlerin bulunduğu 9 farklı suç örgütüne eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 86'sı tutuklandı, 19'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda, suç örgütlerinin depolarında yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ve 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç örgütlerinin, uyuşturucu ticaretinden silah kaçakçılığına, tefecilikten yağma ve kasten öldürmeye kadar birçok suç işledikleri belirlendi.