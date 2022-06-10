9 saat süren ameliyatla ayrılan Cezayirli bebeklerin durumu...

"Bu yapışıklık nedeniyle karın ve göğüs hizasından yüzleri birbirine dönüktü" denilen açıklamada, "Chifaa ve Safaa, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un himayesinde 15 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'ye, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'ne getirildi. Uzman ekiplerin yaptıkları incelemelerde yapışık ikizlerin bir türü olan "torakopagus tipiö yani birbirlerine karın ve göğüs hizasından yapışık olan ikiz bebekler için ameliyat kararı alındı. Multidisipliner yaklaşımla kalp ve damar cerrahisi, çocuk cerrahisi, plastik ve estetik rekonstrütif cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, anesteziyoloji, yoğun bakım uzmanları başta olmak üzere birçok hekim tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrası, iç organ anatomileri 3 boyutlu olarak bilgisayar programında oluşturularak maketleri hazırlandı. Uzmanlar, ameliyat öncesi maket üzerinde günlerce çalıştılar" bilgileri yer aldı.