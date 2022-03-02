İstanbul Polisi, 7 farklı ilçede "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bağcılar, Güngören, Şişli, Beylikdüzü, Eyüp Sultan, Sultanbeyli ve Maltepe İlçeleri'nde toplam 17 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

9 tür uyuşturucuyla yakalandılar! 17 kişi gözaltına alındı | Video

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir kilo 603.95 gram Metamfetamin maddesi, bir kilo 110 gram Kokain maddesi, 289.10 gram Eroin maddesi, 77.39 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 189.60 gram Esrar maddesi, 59.71 gram Kubar maddesi, 6.50 gram Marihuana maddesi ve 70 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Adreslerde ayrıca 382 adet uyuşturucu hap, dört hassas terazi, 1'i kuru sıkı dört ruhsatsız tabanca ve 30 mermi de bulundu.