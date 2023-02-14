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Giriş Tarihi: 14.2.2023 23:07

9 yaşındaki Berat 205 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı

Adıyaman'da depremin 205. saatinde, 8 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 9 yaşındaki Berat Yücel, sağ olarak çıkartıldı

İHA
9 yaşındaki Berat 205 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9. gününde, inanılmaz kurtuluşu haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin 205. saatinde Adıyaman'daki 8 katlı Merve Apartmanı'nın kapıcı dairesinin bulunduğu en alt kattan 9 yaşındaki Berat Yücel, canlı olarak kurtarıldı.

Hollanda'dan gelen Türk gönüllüler tarafından kurtarılıp Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berat Yücel'in babasının da halen enkaz altında olduğu bildirildi.

Muş AFAD ekipleri ile birlikte kurtarma çalışması yapan ve Hollanda'dan gönüllü olarak gelen Ahmet Aydın, 6 kişiyi enkazdan canlı olarak çıkardıklarını belirterek, "Aileye söz verdiğim için tam dönmek üzereyken üzerimi giyip eve girdim, duvarı kırdığımda karşımda Berat Yücel'i gördüm" dedi.

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9 yaşındaki Berat 205 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
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