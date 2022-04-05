9 yaşındaki Beytullah beyin tümörü tedavisi için destek bekliyor

Kastamonu'da yaşayan ve mevsimlik işçi olarak çalışan Naim Kalem'in 9 yaşındaki oğlu Beytullah'ın doğuştan kalbi delikti. Ameliyat olabilmesi için 7 yaşını doldurması gereken Beytullah'ın bu süreçte beyninde tümör tespit edildi. Beyin tümörü tedavisi için her ay yaptırması gereken iğnenin masraflarının yüzde 80'lik kısmını devlet karşıladığı hâlde kalan yüzde 20'lik kısmı 400 Ero'yu buluyor. Çaresiz baba, tedavi masraflarını karşılayamadığı için hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi. Eşi Hülya Kalem'in de Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) kan damarlarında pıhtı oluşması hastalığı olduğunu dile getiren Naim Kalem, "Eşimin hastalığı için geçici olarak İstanbul'a gelmek zorunda kaldık. Çocuğum şu an 9 yaşında, iğneyi yaptırdığımızda kendini iyi hissediyor diğer çocuklar gibi oluyor. Kalbindeki delik nedeniyle ameliyat olabilmesi için beyin tümörü tedavisinin bitmesi gerekiyor. Son 14 iğnesi kaldı ama benim gücüm bu ilacın masraflarını karşılamaya yetmiyor" dedi.

"ALLAH KİMSEYİ EVLADIYLA SINAMASIN"

Kendisi de epilepsi hastası olan Kalem, "Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin, kimseyi evladıyla ailesiyle sınamasın. Allah razı olsun devletimiz ilacın büyük bir kısmını karşılıyor ama çok pahalı bir ilaç. Ben sadece Allah rızası için iş adamlarından, yetkililerden bir destek istiyorum. Benim gücüm yetmiyor, karşılayamıyorum. 4 çocuk babasıyım, 3'üncü çocuğumuz doğduktan sonra eşim de aHÜS hastalığına yakalandı. Yeni bir bebeğimiz daha oldu ve çocuğumun mamalarını bile komşularım alıyor" şeklinde konuştu.