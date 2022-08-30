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Giriş Tarihi: 30.8.2022

9 yaşındaki Emirhan maganda kurbanı

Ankara’da kız alma merasimi sırasında havaya ateş açarak 9 yaşındaki akrabasının ölümüne neden olan Osman T. tutuklandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
9 yaşındaki Emirhan maganda kurbanı
Ankara'nın Mamak ilçesinde cumartesi günü ailesi ile kız alma merasimine katılmak üzere Kıbrısköy Mahallesi'ne gelen 9 yaşındaki Emirhan Baytemür, uzaktan akrabası olduğu öğrenilen Osman T.'nin silahından çıktığı belirlenen saçmalarla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emirhan Baytemür, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülen Baytemür'ün cenazesi, dün öğle vakti kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.



Olayın ardından jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında Osman T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konuldu.

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9 yaşındaki Emirhan maganda kurbanı
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