9 yaşındaki kızı sokak köpekleri tarafından öldürülen Murat Pınar: İstismarcılar saptırıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ile yollanan genelgede belediyelerin topladığı ancak daha sonra geri bıraktığı her sokak köpeği için 71 bin 965 lira ceza uygulanacağı bildirildi. Kanun içerisinde yapılan düzenleme ile sokaklarda bulunan başıboş köpekler için adım atılması isteniyor. Düzenleme ile ilgili konuşan geçtiğimiz yıllarda başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, konunun istismarcılar tarafından saptırılmaya çalışıldığını kaydetti. Atılan adımın güzel bir adım olduğunu ifade eden Pınar, kanunu uygulamayan yapıların olduğuna dikkat çekerek, cezaların arttırılması gerektiğini kaydetti. Pınar, "Çok ciddi, korkutucu cezalar olmalı. Aksi halde başıboş köpekler çocukları parçalamaya devam edecek ve Yüksekova'da olduğu gibi yerel yöneticiler çıkıp Eslem'i parçalayan köpeklere nasıl güzel baktıklarını anlatmaya devam edecekler" dedi. Pınar, "Önümüzdeki 3 yıl boyunca yerel yönetimler bütçelerinden belli bir oranı ayıracaklar. Bunun yüzde 50'si bakımevi yapımı için kalan yüzde 50'si ise toplama ve barındırma için harcanmak zorunda. Aksi halde hapis cezaları verilecek" diye konuştu. Pınar, "Derneğimiz kanun değişikliği ile amacına erişmiştir. Devletimizin güçlü bir irade ile mevzuata uyumu sağlaması gerekir. Sesimizi duyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.