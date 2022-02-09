Haberler Yaşam Haberleri 9 yaşındaki konservatuvar öğrencisine ‘Üstün Başarı Ödülü’
Giriş Tarihi: 9.2.2022 15:09 Son Güncelleme: 9.2.2022 15:10

9 yaşındaki konservatuvar öğrencisine ‘Üstün Başarı Ödülü’

BEKİR COŞKUN
9 yaşındaki konservatuvar öğrencisine ‘Üstün Başarı Ödülü’

Mersin Üniversitesi Konservatuvarı öğrencisi 9 yaşındaki Uras Tok, 3. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali’nde ‘Üstün Başarı Ödülü’ kazandı.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen III. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda Mersin Üniversitesi Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı eğitmenlerinden Marina Jincharadze'nin yarı zamanlı programı öğrencisi 9 yaşındaki Uras Tok, G kategorisinde üstün başarı sertifikası ile ödüllendirildi.

Farklı kategori ve yaşlarda eserlerini sergilen piyanistleri değerlendiren yarışma jürisinde, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Prof. Dr. Eser Bilgeman Şakir, Doç. Gökhan Aybulus, Doç. Dr. Jerfi Aji, Doç. Yuriy Sayutkin ve Cem Babacan gibi Türkiye ve dünyanın seçkin piyanist ve akademisyenleri yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Şahin'i kendi partisi bile istemiyor! "İstanbul ekibini de al git"
Polislerle ilgili önemli değişiklik! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacaklar!
Öğretmen Meslek Kanunu'nda detaylar netleşiyor! Mülakat yok zorunlu eğitim var
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ:EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar 9 Şubat bugün!
HDP'nin kirli oyunu deşifre oldu! Kobani modelini Ağrı'da denediler
Elektrik faturalarında yeni düzenleme olacak mı? Bakan Dönmez son dakika açıkladı!
Kendi kendinin parodisi olarak CHP
Gayrıkanuni Kemal
Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve detayları belli oldu! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? İşte yalanın yayılma ağı
ARKADAŞINA GÖNDER
9 yaşındaki konservatuvar öğrencisine ‘Üstün Başarı Ödülü’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA