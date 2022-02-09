9 yaşındaki konservatuvar öğrencisine ‘Üstün Başarı Ödülü’

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen III. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda Mersin Üniversitesi Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı eğitmenlerinden Marina Jincharadze'nin yarı zamanlı programı öğrencisi 9 yaşındaki Uras Tok, G kategorisinde üstün başarı sertifikası ile ödüllendirildi.

Farklı kategori ve yaşlarda eserlerini sergilen piyanistleri değerlendiren yarışma jürisinde, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Prof. Dr. Eser Bilgeman Şakir, Doç. Gökhan Aybulus, Doç. Dr. Jerfi Aji, Doç. Yuriy Sayutkin ve Cem Babacan gibi Türkiye ve dünyanın seçkin piyanist ve akademisyenleri yer aldı.