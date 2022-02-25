9 yaşındaki Michelangelo Türkiye’de

Alman basınının Michelangelo’dan esinlenerek “Mikailangelo” ismini verdiği Mikail Akar’ın 19’uncu sergisi, İstanbul’da sanatseverlerle buluştu
Almanya'nın Köln kentinde yaşayan 9 yaşındaki Türk ressam Mikail Akar'ın "Colorful İstanbul" isimli 19'uncu sergisi, İstanbul Beşiktaş'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yaşına rağmen dikkat çekici işlere imza atan 3'üncü sınıf öğrencisi Mikail'in Almanya'nın yanı sıra New York, Hollanda ve Dubai'de de sergilenen, 6 bin 500 euro ile 25 bin euro arasında alıcı bulan resimleri yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklu ailelerin yoğun şekilde katılım sağladığı sergiyi gezenler, Mikail'le bol bol fotoğraf çektirip sohbet etti. Genç ressamın dünya turnesinde bundan sonraki durakları New York, İsviçre ve Roma olacak. Resim yapmaya 4 yaşında başlayan ve ilk sergisini henüz 5 yaşındayken açan Mikail, otoritelere göre şu an 9 yaşında olmasına rağmen adını sanat dünyasına altın harflerle yazdıracak bir dâhi ressam olma yolunda ilerliyor. SABAH'a konuşan Mikail, "8 aydır bu sergi için çalışıyorum. İstanbul'u çok seviyorum ve çok özlüyorum. Hedefim dünyanın en iyi ressamı olmak. Bana 'Picasso' ya da 'Michelangelo' benzetmeleri yapıyorlar ama ben Mikail Akar'ım" dedi. Sanatseverler, Erzurumlu bir ailenin Almanya doğumlu çocuğu olan Mikail'in sergisini, ücretsiz olarak ziyaret etti.