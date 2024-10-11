9 yaşındaki minik Ekin gözyaşlarıyla uğurlandı

Edinilen bilgilere göre önceki gün meydana gelen üzücü olay şu şekilde gelişti. 3. sınıf öğrencisi Ekin Zühre Karaaslan, evlerinin bahçesinde sallandığı hamağın ipinin boynuna dolanması sonucu nefes alamayarak bayıldı. Ailesi tarafından baygın halde bulunan küçük kız, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ekin Zühre'nin kalbi yeniden çalıştırılamadı ve minik kız hayatını kaybetti.

DERİNCE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan'ın kızı olan Ekin Zühre'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ailesine teslim edildi. Cuma namazına müteakip Derince Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşları içinde kılınan cenaze namazının ardından Ekin Zühre Karaaslan Derince'de toprağa verildi.