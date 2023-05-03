9 yaşındaki Muhammed sulama havuzunda boğuldu

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bayram - Sevilay Gencer çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 9 yaşındaki Muhammet Emir Gencer, serinlemek için evlerinin önünde bulunan ve çiftçilik yapan ailenin tütün bahçesini sulamak için kullandığı havuza girdi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada 1,70 santimetre yüksekliğindeki havuzda yüzmeye başlayan Gencer, bir süre sonra havuzdan çıkmak istese de başarılı olamadı. Bir süre çabalayan çocuk, boğularak hayatını kaybetti.