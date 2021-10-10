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Giriş Tarihi: 10.10.2021 14:21 Son Güncelleme: 10.10.2021 14:28

9 yıl önce kaybolan kardeşlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
9 yıl önce kaybolan kardeşlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Ankara’da 9 yıl önce kaybolan Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu’nun öldürüldüğü gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların iki kardeşi öldürdükten sonra gömdükleri belirlenirken, yapılan kazıda insana ait kemikler bulundu.

Ankara'da 1 Ocak 2012'de kaybolan Oğulcan Bertan ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu kardeşler hakkında kayıp ihbarında bulunuldu. 9 yıldır haber alınamayan kardeşler hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni deliller ortaya çıktı.

ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Karaoğlu kardeşlerin öldürüldüğü gerekçesiyle A.T., F.G. ve İ.T. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan Orta Bereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti.

İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Şüphelilerin itirafı üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı vekili ile cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde kazı çalışmaları başlatıldı. Kazı çalışmaları sonucunda kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu. Savcılık soruşturmayı derinleştirirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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9 yıl önce kaybolan kardeşlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
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