Adana’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

ALEYHİNDE İFADE VERİNCE

Yürütülen soruşturmada da çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre; Ali Bayav'ın, 2014 yılında kuzeni Deniz Turgut'u öldüren kişilerle silahlı kavgaya girdiği, çıkan olaylar nedeniyle tutuklandığı ve yaklaşık 10 ay önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi. Bayav'ın, bu olayda aleyhine ifade veren İbrahim Can'a husumet beslediği, cezaevinde de intikam planları yaptığı bilgisine ulaşıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, Ali Bayav ve İbrahim Can'ı, saklandıkları adreslere düzenlediği baskınlarla kıskıvrak yakaladı. Her iki zanlının da olayda kullandıkları silahlara da el konuldu. Tabancalar, Özden'i kimin vurduğunun tespit edilmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi. İbrahim Can, emniyetteki ifadesinde; "Bana ateş edenin kim olduğunu bile göremedim. Kendimi korumak için tabancamı çıkartıp karşılık verdim" dedi; Ali Bayav ile birlikte tutuklandı.