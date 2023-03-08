Adana’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da 28 yaşındaki Ali Bayav, 9 yıl önceki bir silahlı çatışmada aleyhine ifade verip, tutuklanmasına neden olan İbrahim Can'a kin güttü. Cezaevinde intikam yemini eden Bayav, 10 ay önce tahliye edilince; planını devreye soktu. Bayav, arkadaşı Doğan Özden'i de yanına alıp, yüzlerini kaskla gizleyip motosikletle İbrahim Can'ın bulunduğu sokağa gitti. Arka koltukta oturan Bayav, hasmına art arda ateş etti; Can da karşılık verince sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, Özden başından vuruldu; Bayav ve Can, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Doğan Özden, hastanede bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti; Ali Bayav ve İbrahim Can da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Olay, 25 Şubat'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Ova Mahallesi'nde yaşandı. Ali Bayav (28), arkadaşı Doğan Özden'in (23) kullandığı motosikletle husumetlisi İbrahim Can'ın (33) oturduğu sokağa gitti. Yüzlerini kaskla gizleyen zanlılardan Bayav, elindeki tabancayla bir berberin önünde sandalyede oturan Can'a ardı ardına ateş etti. Bunun üzerine Can da hasmına karşılık verince; silahlı çatışma çıktı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Kurşunlardan biri Özden'in başına isabet etti; devrilen motosikletten düşen Ali Bayav ile husumetlisi İbrahim Can, farklı yönlere doğru koşarak hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Doğan Özden, bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların peşine düştü.
ALEYHİNDE İFADE VERİNCE
Yürütülen soruşturmada da çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre; Ali Bayav'ın, 2014 yılında kuzeni Deniz Turgut'u öldüren kişilerle silahlı kavgaya girdiği, çıkan olaylar nedeniyle tutuklandığı ve yaklaşık 10 ay önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi. Bayav'ın, bu olayda aleyhine ifade veren İbrahim Can'a husumet beslediği, cezaevinde de intikam planları yaptığı bilgisine ulaşıldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis, Ali Bayav ve İbrahim Can'ı, saklandıkları adreslere düzenlediği baskınlarla kıskıvrak yakaladı. Her iki zanlının da olayda kullandıkları silahlara da el konuldu. Tabancalar, Özden'i kimin vurduğunun tespit edilmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi. İbrahim Can, emniyetteki ifadesinde; "Bana ateş edenin kim olduğunu bile göremedim. Kendimi korumak için tabancamı çıkartıp karşılık verdim" dedi; Ali Bayav ile birlikte tutuklandı.