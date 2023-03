Adana’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da 28 yaşındaki Ali Bayav, 9 yıl önceki bir silahlı çatışmada aleyhine ifade verip, tutuklanmasına neden olan İbrahim Can'a kin güttü. Cezaevinde intikam yemini eden Bayav, 10 ay önce tahliye edilince; planını devreye soktu. Bayav, arkadaşı Doğan Özden'i de yanına alıp, yüzlerini kaskla gizleyip motosikletle İbrahim Can'ın bulunduğu sokağa gitti. Arka koltukta oturan Bayav, hasmına art arda ateş etti; Can da karşılık verince sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, Özden başından vuruldu; Bayav ve Can, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Doğan Özden, hastanede bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti; Ali Bayav ve İbrahim Can da tutuklanarak cezaevine gönderildi.