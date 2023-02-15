9 yıllık sevgilileri deprem ayırdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremler milyonlarca kişiyi etkiledi. Depremden etkilenenler arasında, evliliğe ilk adımlarını atma arifesinde olan Tolga Yetişen (24) ve Müzeyyen Uludağ (24) çifti de yer aldı. 15 yaşında gittikleri Anadolu Lisesi'nde birbirlerini tanıyan ve seven çifti deprem ayırdı. Antakya'da yaşayan Tolga savcı, Müzeyyen ise hâkim olmak istiyor ve beraber görev yapma hayali kuruyorlardı. Tolga ve Müzeyyen ayrı ayrı farklı illerde bu amaçla Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Yolları, 2019'da yatay geçişle geçtikleri Çukurova Hukuk Fakültesi'nde birleşti. Üniversiteyi bitirdikten sonra hâkimlik ve savcılık sınavlarına girdiler. Tolga Yetişen, sınavı kazanarak hayallerine bir adım daha yaklaştı ve savcı adayı oldu. Müzeyyen de hâkim olabilmek için bu sene Adli Yargı Sınavı'nı kazanmış, mülakata girmeye hazırlanıyordu. Yetişen ve Uludağ aileleri, çiftin söz merasimi için Tolga'nın Ankara'dan Antakya'ya dönüşünü bekliyordu. Tolga Yetişen, deprem olduğu haberini alır almaz ailesi ve sevgilisi Müzeyyen'i aradı. Yetişen, Müzeyyen'in enkaz altında olduğu haberini alır almaz Antakya'ya geldi. Kurtarma ekipleri enkazda ses kontrolü yaptı ve seslendi ancak cevap gelmedi. Müzeyyen'in cansız bedenine felaketin 3'üncü gününde ulaşıldı. Geriye ise birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı. H