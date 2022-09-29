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Giriş Tarihi: 29.9.2022 16:07

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşeron işçi hangi kurumlar için geçerli?

Taşerona kadro son dakika Bakan Bilgin açıklamaları, kadro isteyen vatandaşlar tarafından her gün aratılıyor. Özellikle, “90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor” aratması, vatandaşların dilinde. Sözleşmeli personel meselesini çözmek istediklerini dile getiren Bakan Bilgin, sözleşmeliye kadro ne zaman sorusuna da yakında cevap vereceğini dile getirdi. Peki, 90 bin taşeron işçi hangi kurumlar için geçerli? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? İşte detaylar…

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşeron işçi hangi kurumlar için geçerli?

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor sorusu, binlerce kadro beklentisine sahip vatandaşlar tarafından soruluyor. Kamuya kadrolu işçi beklentileri bu yüzden gittikçe artmış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "90 bin taşeron işçi hangi kurumlar için geçerli?" sorusuna cevap verdi. Peki, taşerona kadro şartları neler? İşte detaylar…

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşeron işçi hangi kurumlar için geçerli?
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