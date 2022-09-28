90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir gibi sorulara yanıt arayışı sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin müjdeyi verdi. 90 bin taşeron işçi kadroya geçecek. Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Peki 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro ne zaman kadroya girecek, şartları nelerdir?
Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
Detayların önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.
Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.
Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.
Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.