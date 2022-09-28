Haberler Yaşam Haberleri 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro ne zaman kadroya girecek, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.9.2022 14:57

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro ne zaman kadroya girecek, şartları nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki taşeron işçiler için verdiği müjdeyi duyurdu. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamada, "90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık." ifadeleri sonrasında taşeron işçiler için kadro çalışmasının ne zaman tamamlanacağı merak ediliyor. Peki 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro ne zaman kadroya girecek, şartları nelerdir?

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro ne zaman kadroya girecek, şartları nelerdir?

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir gibi sorulara yanıt arayışı sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin müjdeyi verdi. 90 bin taşeron işçi kadroya geçecek. Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Peki 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro ne zaman kadroya girecek, şartları nelerdir?

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro ne zaman kadroya girecek, şartları nelerdir?
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