Haberler Yaşam Haberleri 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
Giriş Tarihi: 4.10.2022 09:48

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından verilen müjde 90 bin taşeron işçi için geldi. Daha önce de sözleşmeliye kadro açıklaması ile gündeme gelen Bakan Bilgin 90 bin taşeron işçi için kadro planlaması yaptıklarını duyurdu. Hemen ardından gündeme gelen 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte, yanıtlar…

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

90 bin taşerona kadro haberleri güncelliğini koruyor. Bakan Bilgin tarafından taşeron işçi için duyurulan müjdenin detayları merak edilirken işçi kadrosunun kimleri kapsadığı da merak konusu. 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? İşte, 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında merak edilenler…

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
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