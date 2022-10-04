90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.