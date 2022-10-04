90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

90 bin taşerona kadro haberleri güncelliğini koruyor. Bakan Bilgin tarafından taşeron işçi için duyurulan müjdenin detayları merak edilirken işçi kadrosunun kimleri kapsadığı da merak konusu. 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? İşte, 90 bin taşeron işçi kadrosu hakkında merak edilenler…
TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?
Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.
Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.
Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.