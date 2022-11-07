90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? 90 bin taşeron işçi kadrosu son dakika haberleri

90 bin taşeron son dakika haberleri ile takip ediliyor. 7 Kasım 2022 tarihli Kabine Toplantısı ile gündeme gelmesi beklenen taşerona kadro detayları araştırılıyor. Yılsonuna doğru hız kazanan araştırmaların yanı sıra son gelişmeler Bakan Bilgin, Memur-SEN ve Başkan Erdoğan tarafından aktarılıyor. 90 bin taşeron işçi kimi kapsıyor, hangi kurumlar gibi sorular yanıt arıyor. İşte, Peki, 90 bin taşerona kadro son durum ne, ne zaman gelecek? İşte, yanıtlar…
TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.
O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.
Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!
Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.
Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.
Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.
90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
Detayların Kabine Toplantısı ya da önümüzdeki günlerde yine Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: "ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZEREYİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"
Bakan Bilgin daha önce de şu sözlerle çalışmayı anlatmıştı:
"Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."
GEÇİCİ İŞÇİ SORUNU DA GÜNDEMDE!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili şunları aktardı:
"Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hala geçici işçi.
Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı"