90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, çıktı mı gibi sorular Bakan Bilgin'in son açıklamaları sonrası sıklkla aratılıyor. EYT, sözleşmeliye kadro gibi hususların yanında taşerona kadro da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın radarında. Vatandaşlar, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, hangi kurumları kapsayacak? İşte detaylar...
TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.
O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.
Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!
Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.
Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.
Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.
90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
Detayların Kabine Toplantısı ya da önümüzdeki günlerde yine Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELİYOR!
Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurun kadroya geçişi hakkında bir son dakika açıklaması geldi:
"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz."
GEÇİCİ İŞÇİ SORUNU DA GÜNDEMDE!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili şunları aktardı:
"Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hala geçici işçi.