90 kilometrelik katliam takibi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, lüks cipe düzenlenen ve Iraklı Abdullah Saleh Mustafa (69), eşi Chiman Shaheen Khalid (75) ve kızları Hindirin Abdullah Salih (39) ile Waheda Haedar Jasim (63) ve oğlu Ahmed Jalaladeen İbrahim'in (45) ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Yakalanan 6 saldırganın, ailenin cipini Habur Sınır kapısından itibaren 90 kilometre takip ettikleri tespit edildi. İfadelerinde, katliamı soygun için yaptıklarını itiraf eden saldırganlardan birinin daha önce ailenin yanında çalıştığı tespit edildi. Saldırı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, saldırganların hafif ticari araçla takip ettikleri cipin peşinden bir dinlenme tesisine girdikleri ve 20 dakika sonra ayrıldıkları tespit edildi. Termal kamera görüntüsünde de saldırganların, önünü kestikleri cipe iki taraftan ateş edip araçtaki 2 valizi alarak kaçtıkları görülüyor. Saldırganların daha sonra bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıkları belirlendi.