905 geyik doğal yaşam alanıyla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatını koruyup geliştirmek üzere yürüttüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki üretme istasyonlarında dünyaya gözlerini açan 107 alageyik ile 798 kızılgeyiği doğal yaşam alanlarına yerleştirdi. Bakanlığın yaban hayatının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, nesli koruma altında bulunan kızılgeyik ile alageyiklerin sayılarının artırılması ve doğal yaşam alanlarına yerleştirilmesine yönelik faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ise 8 erkek alageyik, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Duman Dağı Alageyik Yerleştirme Sahası'na bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gerek alageyik gerekse kızılgeyik yerleştirme alanlarına bıraktığımız bu türlerimiz çoğalarak ülkemizin yaban hayatına zenginlik katacak. Bu kapsamda, yasak avcılıkla mücadele çalışmalarımız sürüyor" dedi.