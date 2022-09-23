90’lık üç kardeşi ölüm bile ayıramadı

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde yaşayan 90, 92 ve 93 yaşındaki üç erkek kardeş 23 gün içerisinde peş peşe vefat etti. Alzheimer ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle ölen kardeşler yan yana toprağa verildi. Hayatlarının büyük bir bölümünü beraber geçiren ve birbirlerine çok bağlı oldukları öğrenilen Halim (93), Ömer (92) ve Kemal Saruhan (90) babaları küçük yaşta vefat ettiği için erken yaşta çalışmak üzere gurbete gittiler. Türkiye'nin çeşitli illerinde kalaycılık işi yapan 3 kardeş, 1964'te Almanya'ya gittiler. 20 yıl sonra emekli olup memleketlerine döndüler. Alzheimer ve yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları ile Of Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 3 kardeş, 23 gün içinde vefat etti. Kardeşler, evlerinin yanındaki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.Babası ve amcalarının peş peşe vefat ettiğini belirten Kemal Saruhan'ın oğlu Servet Saruhan, "Babam ve 2 amcam sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Ne acı ki 23 günde peş peşe toprağa verdik. Allah'ın takdiri. Tarihi çınarlar söndü. Ağustos'un 28'inde amcam Halim Saruhan vefat etti. 16 Eylül'de büyük amcam Ömer Saruhan vefat etti. 20 Eylül'de ise babam Kemal Saruhan vefat etti. Üçü de Alzheimer hastasıydı" dedi. Kemal Saruhan'ın eşi Emine Saruhan (90) ise "Kader bu, ölümlü dünya. Hepimiz bir gün öleceğiz. Eşim ile 75 yıl ömür geçirdim. Üçünün de peş peşe ölmesi bizi çok üzdü. Birbirine çok bağlıydılar" diye konuştu. Ömer Saruhan'ın oğlu Yüksel Saruhan ise "Hayatlarını birlikte yaşadılar. Gurbete de beraber gidip beraber çalıştılar. En son memleketlerine geldikten sonra bu dünyadan da beraber ayrıldılar. Ölüm bile onları ayıramadı" dedi.