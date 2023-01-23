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Giriş Tarihi: 24.1.2023

91 yaşındaki kadına bakıcı dehşeti

91 yaşındaki kadına bakıcı dehşeti
Ankara'da meydana gelen bakıcı dehşeti akıllara durgunluk verdi. İddialara göre, 91 yaşında bakıma muhtaç Münevver Güneysu, bakıcısı C.C. (77) ve bakıcının oğlu S.C. (54) tarafından dövülerek çeşitli işkencelere maruz kaldı. Ayrıca bakıcının oğlu S.C. tarafından Güneysu'nun başından aşağı sıcak yemek döküldüğü de iddialar arasında yer aldı. Güneysu'nun uğradığı şiddeti ise kızı ve torunları fark etti. Evinde Güneysu'yu ziyaret eden aile yakınları, darp izlerini görünce neye uğradıklarını şaşırdı.



Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Güneysu hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Yaşlı kadının torunu Derya Yılmaz yaşananları şöyle anlattı: "Kız kardeşime telefon ediyor babaannem, 'Ayağım çok kötü diyor' bundan 4 sene önce ameliyat olmuştu. 'Ağrım var gelip doktora götürebilir misin?' diyor. Kız kardeşim işten çıkıp geldi, biz babaanneme ziyarete gittik. Kapıyı bayan açtı, oğlu odanın tekinde oturuyordu. Odanın tekini ona vermişlerdi. İçeri girdik, babaannem sessiz şekilde 'Hoşgeldiniz kızım' falan dedi. Ayağına baktığımız zaman morluklar, darp izleri gördük. 'Beni tekmeledi. Yere düştüm, yerdeyken tekmeledi her yerimi' dedi. Sonrasında kadın 'Hayır biz dövmedik, yapmadık, kendisi düştü' dedi. Doktorlar bilincinin yerinde olduğunu ama karnında ve dalağında kanama olduğu için hayati tehlikesi var dediler. Bakıcılardan şikâyetçi olduk." İHA

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91 yaşındaki kadına bakıcı dehşeti
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