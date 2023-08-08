915 bin TL dolandırıldı

Bütçesine uygun bir otomobil almak amacıyla, internet sitelerini araştıran İsa Şahin, memleketi Ağrı'dan yüzlerce kilometre uzaktaki Bursa'da, bir aracı beğendi. Kocaeli'ndeki yakınları Ferdi ve Abdulkadir Durak ile görüşüp, aracı incelemeleri için Bursa'ya gönderdi. Yakınları, aracı görüp ekspertiz yaptırdıktan sonra, 915 bin liraya anlaşarak 50 bin TL kaparo verdi. İşlemleri yapmak ve aracını almak için ertesi günü tekrar Bursa'ya gelen Durak, noterde araç için kalan bedeli ödedikten sonra dolandırıldığını iddia etti. Durak yaşadıklarını şöyle anlattı: Daha sonra aracın gerçek sahibinin polis memuru Erdal A. olduğunu öğrendik. Erdal E. gelip bizi aldı. Polis olduğu için kendisine güven duydum. Eşi ve çocukları da yanımızdaydı. Bu kişilerin bulunup yakalanmasını istiyorum. Ben mağdurum bu işin peşini bırakmayacağım. Devletin adaletine güveniyorum."