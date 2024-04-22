Yetkililerin defalarca uyarıda bulunmasına rağmen içerik üreticilerinin ürettiği videolar, tehlikeden uzak durmuyor. Şimdi ise hareket halindeki bir arabanın kapısında plastik ambalajla asılı duran bir adamı gösteren bir video sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.
432 bin üzerinde takipçisi olan Sumit Dubey kullanıcısı tarafından Instagram'da paylaşılan video, dehşet veren görüntüler sunuyordu. Videoda, hareket halindeki bir arabanın kapısına plastik yardımıyla "asılan" bir adamla yapılan yolculuk görülüyor.
Oldukça riskli bir video olmasına rağmen bu videonun "çok keyifli" bir şeymiş gibi sunulması ve milyonlarca beğeni alması dünyanın her yerinden b üyük tepkiler çekti.
12 Nisan'da paylaşılan video viral hale geldi ve 92 milyon görüntüleme ve 2.128.526'dan fazla beğeni topladı. Şok edici görüntüler internette hem endişe hem de şaşkınlık yarattı.
Pek çok kişinin içerik üreticiyi için böylesine riskli bir hareket yaptığı için eleştirmesinin ardından videodaki yorumlar kapatıldı.
Üstelik bu video, insanların olası sonuçlarla ilgili endişelerini dile getirdiği diğer sosyal medya platformlarında da yayıldı. Birçoğu ayrıca polis ve yetkililerden bu tür içerikleri internette paylaşan üç arkadaşa karşı işlem yapılmasını istedi. İşte saniye saniye o görüntüler...
92 milyondan fazla kişi izledi! Ölüme sürükleyen akıma büyük tepki: Yetkililerden 'asla yapmayın' uyarısı | Video