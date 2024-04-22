92 milyondan fazla kişi izledi! Ölüme sürükleyen akıma büyük tepki: Yetkililerden 'asla yapmayın' uyarısı

432 bin üzerinde takipçisi olan Sumit Dubey kullanıcısı tarafından Instagram'da paylaşılan video, dehşet veren görüntüler sunuyordu. Videoda, hareket halindeki bir arabanın kapısına plastik yardımıyla "asılan" bir adamla yapılan yolculuk görülüyor.

Oldukça riskli bir video olmasına rağmen bu videonun "çok keyifli" bir şeymiş gibi sunulması ve milyonlarca beğeni alması dünyanın her yerinden b üyük tepkiler çekti.