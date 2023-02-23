92 yaşındaki depremzede: Çok deprem gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 12 çocuk ve 185 torun sahibi Musa Mehmet Dağ'ın Tekir Mahallesi'ndeki evi de hasar gördü. Yaşlılığa bağlı yürüme güçlüğü çeken Dağ, eşi Senem Dağ (76) ile evde mahsur kaldı. Çift, oğulları tarafından kurtarıldı. Depremin ardından çift, Aydın'ın İncirliova ilçesinde pastane işleten damatları Durdu Kaşık'ın (52) yanına yerleşti. Bu yaşına kadar ilk defa böyle deprem yaşadığını belirten Musa Mehmet Dağ, "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim. Büyük bir gürültüyle sarsıldık. Evimizdeki hasar büyük. Beni evden oğullarım çıkardı. Kurtulduktan sonra çadırda yaşamaya başladık. Deprem ile mahallemizden geçen Yeşilgöz Nehri de kurudu. Kuruyan nehirdeki balıklar bile ortada kaldı. Depremden sonra içecek su bile bulamadık. Hava çok soğuktu. Çok zor zamanlar yaşadık" dedi.