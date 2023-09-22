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Giriş Tarihi: 22.9.2023 11:40 Son Güncelleme: 22.9.2023 13:16

92 yaşındaki İsmail dede kendisine hakaret ettiği için 78 yaşındaki eşini öldürmüş

İzmir'in Tire ilçesinde 4 çocuk babası 92 yaşındaki İsmail Ö., 78 yaşındaki karısı Sehliye Ö.’yü tüfekle öldürdü. İsmail Ö., cinayetin ardından evin önüne çıkıp sandalyeye oturdu. Burada sigarasını içen İsmail Ö., çevredekilerin ‘Neden eşini öldürdün?’ diye sorması üzerine “Tartıştık. Çok ağır hakaretlerde bulundu. Dayanamadım. Vurdum” dedi. Çevredekilerin, ‘keşke evden uzaklaşsaydın. Sakinleşince konuşsaydınız’ demesi üzerine, İsmail dede ‘Kendi işimi kendim hallettim” diye cevap verdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
92 yaşındaki İsmail dede kendisine hakaret ettiği için 78 yaşındaki eşini öldürmüş

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Yenioba Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası 92 yaşındaki İsmail Ö. ile 78 yaşındaki eşi Sehliye Ö. (78) arasında tartışma çıktı. Evden av tüfeğini alan İsmail Ö, karısı Sehliye Ö'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sehliye Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail dede olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU, VURDUM

İsmail Ö., cinayetin ardından evin önüne çıkıp sandalyeye oturdu. Burada sigarasını içen İsmail Ö., çevredekilerin 'Neden eşini öldürdün?' diye sorması üzerine "Tartıştık. Çok ağır hakaretlerde bulundu. Dayanamadım. Vurdum" dedi. Çevredekilerin, 'keşke evden uzaklaşsaydın. Sakinleşince konuşsaydınız' demesi üzerine, İsmail dede 'Kendi işimi kendim hallettim" diye cevap verdi. İsmail Ö.'nün kalbinden rahatsızlığı olduğu için kalp pili taşıdığı öğrenilirken, cinayete kurban giden Sehliye Ö.'nün ise Alzheimer hastası olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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92 yaşındaki İsmail dede kendisine hakaret ettiği için 78 yaşındaki eşini öldürmüş
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