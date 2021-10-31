92 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu Abana'da yaşayan 92 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Güleryüz, yakalandığı kanser belası nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu. Vücudu tedavilere yanıt vermeyen Güleryüz, dün fenalaşarak son nefesini verdi.
Hayatını kaybeden Güleryüz'ün cenazesi bugün Levent'teki Afet Yolal Camii'ne getirildi. Cenazeye katılan Güleryüz'ün oğulları Mehmet, Ahmet ve Dursun Güleryüz kardeşler taziyeleri kabul etti.
BAŞKONSOLOSLUK ÇELENK GÖNDERDİ
Kore Başkonsolosluğu, Kore Gazisi Güleryüz'ün cenazesine çelenk gönderdi. Gazinin naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazayağa Mezarlığı'nda defnedildi.