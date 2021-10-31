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Giriş Tarihi: 31.10.2021 17:10 Son Güncelleme: 31.10.2021 17:12

92 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
92 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu Abana’da yaşayan 92 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Güleryüz, kanser tedavisi için geldiği İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Güleryüz’ün naaşı Levent’teki Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu Abana'da yaşayan 92 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Güleryüz, yakalandığı kanser belası nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu. Vücudu tedavilere yanıt vermeyen Güleryüz, dün fenalaşarak son nefesini verdi.

Hayatını kaybeden Güleryüz'ün cenazesi bugün Levent'teki Afet Yolal Camii'ne getirildi. Cenazeye katılan Güleryüz'ün oğulları Mehmet, Ahmet ve Dursun Güleryüz kardeşler taziyeleri kabul etti.

BAŞKONSOLOSLUK ÇELENK GÖNDERDİ

Kore Başkonsolosluğu, Kore Gazisi Güleryüz'ün cenazesine çelenk gönderdi. Gazinin naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazayağa Mezarlığı'nda defnedildi.

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92 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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