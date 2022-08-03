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Giriş Tarihi: 3.8.2022 21:45 Son Güncelleme: 3.8.2022 21:45

92 yıl önce keşfedilen Plüton, keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında bir tam turunu kaç kez tamamlamıştır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 3 Ağustos 2022 Çarşamba Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 92 yıl önce keşfedilen Plüton, keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında bir tam turunu kaç kez tamamlamıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak 92 yıl önce keşfedilen Plüton, keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında bir tam turunu kaç kez tamamlamıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

92 yıl önce keşfedilen Plüton, keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında bir tam turunu kaç kez tamamlamıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 92 yıl önce keşfedilen Plüton, keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında bir tam turunu kaç kez tamamlamıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 92 yıl önce keşfedilen Plüton, keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında bir tam turunu kaç kez tamamlamıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: 92 yıl önce keşfedilen Plüton, keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında bir tam turunu kaç kez tamamlamıştır?

A- 0 (CEVAP)
B- 46
C- 92
D- 184

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