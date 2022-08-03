Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 92 yıl önce keşfedilen Plüton, keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında bir tam turunu kaç kez tamamlamıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 92 yıl önce keşfedilen Plüton, keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında bir tam turunu kaç kez tamamlamıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.