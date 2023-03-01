Haberler Yaşam Haberleri 93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağlandı
Giriş Tarihi: 2.3.2023

93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağlandı

93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağlandı
Türk Kızılay, depremden etkilenen illerde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları, ikram araçları ve 6 bine yakın profesyonel ve gönüllüsüyle depremzedelere desteğini sürdürüyor. Kızılay'dan yapılan açıklamada 10 il, 67 ilçe ve 717 noktada afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay ve koordine ettiği Afet Beslenme Platformu'nun 259 paydaşı ile 5 aşevi, 86 ikram aracı, 370 mobil mutfak, 47 mobil fırın, 22 sahra mutfağıyla görev yaptığı belirtildi. Açıklamada, afet bölgesinde günde 3'er öğünden 93 milyon 268 bin 114 kişilik beslenme desteği verildiği aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
SON DAKİKA! Alanya'da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram'da vakit geçirmiş
İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı artıyor! 3 günlük yas ilan edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
İBB yönetiminde akıl tutulması! Bütçede kentsel dönüşüme yer yok: Sınıfta kaldılar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA