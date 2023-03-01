93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağlandı

Türk Kızılay, depremden etkilenen illerde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları, ikram araçları ve 6 bine yakın profesyonel ve gönüllüsüyle depremzedelere desteğini sürdürüyor. Kızılay'dan yapılan açıklamada 10 il, 67 ilçe ve 717 noktada afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay ve koordine ettiği Afet Beslenme Platformu'nun 259 paydaşı ile 5 aşevi, 86 ikram aracı, 370 mobil mutfak, 47 mobil fırın, 22 sahra mutfağıyla görev yaptığı belirtildi. Açıklamada, afet bölgesinde günde 3'er öğünden 93 milyon 268 bin 114 kişilik beslenme desteği verildiği aktarıldı.