Haberler Yaşam Haberleri 93 operasyonda 126 kişi gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 14.6.2022 10:53 Son Güncelleme: 14.6.2022 11:20

93 operasyonda 126 kişi gözaltına alındı!

ABBAS ÇAKAR
93 operasyonda 126 kişi gözaltına alındı!

Kocaeli’nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada güvenlik güçleri tarafından düzenlenen denetim ve kontrollerde, 93 operasyon ve çalışma gerçekleştirildi. 126 kişi ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Kocaeli'nde emniyet ve jandarma birimleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve kontrollere ait rakamlar açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 06 Haziran ile 12 Haziran arasında toplamda 93 operasyon ve çalışma gerçekleştirildiği, bu çalışmalarda gözaltına alınan 126 kişiden 14 kişinin tutuklandığı belirtildi.

13 TUTUKLAMA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir haftada 84 ayrı operasyon ve çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında 116 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 97 'si ifadeleri sonrası işlem yapılarak, 5'i adli kontrol kararı iler serbest kalırken 13'ü tutuklandı. 1 kişinin ise tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. Emniyetin operasyon ve uygulamalarında ise 68 gram Bonzai, 168 gram Metamfetamin, 26 sentetik hap, 521 kök kenevir, 22 gram Skunk, 1 gram Kokain, 2 gram Eroin, 799 gram Esrar, 8 hassas terazi, 72 fişek, 3 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 395 tl para ele geçirildxiği ifade edildi.

JANDARMADAN 9 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ise son bir haftada 9 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon ve çalışmalarda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u yapılan adli işlemler sonrası serbest kalırken, 1 kişi tutuklandı. Öte yandan çalışmalarda 6 gram Esrar, 57 Kök Kenevir ve 145 gram Metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
Haziran enflasyon beklentisi ne oldu? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı mı? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Ankara'da bugün okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? 14 Haziran 2022 Salı Ankara hava durumu nasıl, yağmur var mı, okullar tatil olacak mı?
Asgari ücret zammı son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2022 Temmuz asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Son dakika! Türkiye Van'daki o buluşmayı konuşmuştu: Minik Derin, Başkan Erdoğan'ın verdiği cevabı anlattı
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan polise yumruk atan DBP'li vekile tepki: Gereken ceza verilmeli
ARKADAŞINA GÖNDER
93 operasyonda 126 kişi gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA