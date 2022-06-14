93 operasyonda 126 kişi gözaltına alındı!

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Kocaeli'nde emniyet ve jandarma birimleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve kontrollere ait rakamlar açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 06 Haziran ile 12 Haziran arasında toplamda 93 operasyon ve çalışma gerçekleştirildiği, bu çalışmalarda gözaltına alınan 126 kişiden 14 kişinin tutuklandığı belirtildi.

13 TUTUKLAMA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir haftada 84 ayrı operasyon ve çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında 116 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 97 'si ifadeleri sonrası işlem yapılarak, 5'i adli kontrol kararı iler serbest kalırken 13'ü tutuklandı. 1 kişinin ise tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. Emniyetin operasyon ve uygulamalarında ise 68 gram Bonzai, 168 gram Metamfetamin, 26 sentetik hap, 521 kök kenevir, 22 gram Skunk, 1 gram Kokain, 2 gram Eroin, 799 gram Esrar, 8 hassas terazi, 72 fişek, 3 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 395 tl para ele geçirildxiği ifade edildi.

JANDARMADAN 9 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ise son bir haftada 9 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon ve çalışmalarda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u yapılan adli işlemler sonrası serbest kalırken, 1 kişi tutuklandı. Öte yandan çalışmalarda 6 gram Esrar, 57 Kök Kenevir ve 145 gram Metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.