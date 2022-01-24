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Giriş Tarihi: 24.1.2022 10:45 Son Güncelleme: 24.1.2022 10:55

95 avcıya, 190 bin TL ceza uygulandı

ABBAS ÇAKAR
95 avcıya, 190 bin TL ceza uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan illerde gerçekleştirilen denetimlerde, 713 avcı denetlendi. Bu denetimlerde, yasa dışı avlanan ve avlanması yasak olan hayvanları avladıkları tespit edilen 95 avcıya 190 bin 15 TL para cezası uygulandı.

Doğal yaşamı korumak ve yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, yurt genelinde aralıksız olarak denetimler gerçekleştiriliyor. Bu denetimler kapsamında, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ne bağlı bulunduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, son 1 haftada 713 avcıyı denetledi.

Yapılan denetimlerde kurallara aykırı olarak avlanan 95 avcıya 161 bin 15 TL idari para cezası, 29 bin TL tazminat cezası olmak üzere 190 bin 15 TL para cezası uygulandı

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95 avcıya, 190 bin TL ceza uygulandı
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