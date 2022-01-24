95 avcıya, 190 bin TL ceza uygulandı

Doğal yaşamı korumak ve yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, yurt genelinde aralıksız olarak denetimler gerçekleştiriliyor. Bu denetimler kapsamında, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ne bağlı bulunduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, son 1 haftada 713 avcıyı denetledi.

Yapılan denetimlerde kurallara aykırı olarak avlanan 95 avcıya 161 bin 15 TL idari para cezası, 29 bin TL tazminat cezası olmak üzere 190 bin 15 TL para cezası uygulandı