95 yaşındaki baba oğlunu öldürdü, bastonla yürüyebildi

Olay, dün sabah saatlerinde Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Ocak, birlikte yaşadığı oğlu Kadir ile gelini Emine Ocak ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Yaşar Ocak, tabancayla oğlu ve gelinine ateş açtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kadir Ocak'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralana Emine Ocak da ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.