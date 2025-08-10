95 yılın sıcak rekoru kırıldı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye, son 55 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadı. Ay boyu sıcaklıklar ortalamanın 1.9 derece üzerinde gerçekleşirken 26.9 dereceye ulaştı. 220 istasyonun 66'sında rekor değerler kaydedildi.Yüksek sıcaklıklar ağustos ayında da adeta rekor düzeyde gerçekleşti. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceyi bulduğu Erzincan'da, sıcaktan bunalan vatandaşlar 3200 rakımlı yüksek dağlara çıkarak serinlemeyi tercih etti.Adana'da ise klimalar bile iş görmez oldu. Kentte caddeler boşalırken termometreler 46.7 derece ile son 95 yılın en sıcak ağustos ayını yaşadı.Temmuz sonu ve ağustos başında etkisini hissettiren Afrika kökenli sıcak hava dalgası eyyam-ı bahur olarak ifade ediliyor. Aşırı sıcak, bunaltıcı yaz günlerini ifade eden eyyâm-ı bahur "deniz günleri" anlamına gelirken, Osmanlı döneminde denizcilikle bağlantılı kullanılan terim, zamanla yazın en kavurucu, bunaltıcı hava koşullarını tanımlamak için kullanıldı.