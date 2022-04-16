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Giriş Tarihi: 16.4.2022

95 yıllık siren geleneği

95 yıllık siren geleneği
Siirt'in Pervari ilçesinde yaklaşık 95 yıldır ezan sesinin yanı sıra çalınan sirenle iftar yapılıyor. Pervari ilçesine, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilçe halkına iftar ve sahur vaktinin duyurulması amacıyla Ankara'dan gönderilen siren sistemi, ramazan ayının sembolü haline geldi. Pervari Belediyesi'ne ait olan ve ilçe halkının "borazan" olarak adlandırdığı siren sistemi, iftar vakti okunan ezanın hemen ardından görevli tarafından evinin damına çıkarılarak yaklaşık 1 dakika kullanılıyor. Siren sistemi görevlisi 76 yaşındaki Hadi Özer, 20 yıldır evinin damında iftar ve sahur vaktinde siren çaldığını söyledi.
İlçede geçmişte davulcu ve minareli caminin bulunmaması nedeniyle getirilen siren sisteminin bir geleneğe dönüştüğünü belirten Özer, kendisinden önce uzun yıllar borazanı başka görevlilerin kullandığını bildirdi. Şu anda sireni Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın talimatıyla kendisinin kullandığını aktaran Özer, sistemin geçmişinin bir asra dayandığını anlattı.

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95 yıllık siren geleneği
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