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Giriş Tarihi: 4.12.2023 13:07 Son Güncelleme: 4.12.2023 13:51

97 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hazal Alpyörük davası tekrar ertelendi

Birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü (19) 97 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren Kadir Meşe’nin (30) tutuklu yargılandığı dava bir kez daha ertelendi.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
97 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hazal Alpyörük davası tekrar ertelendi

Hazal Alpyörük cinayetinin sanığı Kadir Meşe'nin yargılandığı dava, İstanbul'dan beklenen bir adli tıp raporunun mahkeme heyetine ulaşmaması nedeniyle 20 Aralık tarihine ertelendi. Kadir Meşe, 15 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadığı hamile Hazal Alpyörük'ü 26 ölümcül bıçak darbesi ile toplam 97 yerinden bıçaklayarak vahşice öldürmüştü.

Bugün görülen duruşmada müebbet hapis istemiyle yargılanan Kadir Meşe, mahkeme başkanı tarafından kendisine söz verilmesi üzerine şunları söyledi; "Hazal Alpyörük'ü öldürdüğümü zaten kabul ediyorum. Hazal'ı şerefim ve namusun için öldürdüm. Cinayeti planlı olarak tasarladığımı kabul etmiyorum. Öyle olsa gider bir yere gömerdim, şu an bu mahkeme salonunda karşınızda olmazdım."

Kadir Meşe'nin avukatı ise müvekkilinin şizofreni ilaçlar ve uyuşturucu madde kullandığını dile getirerek davanın bunlar göz önünde bulundurularak sonuçlandırılmasını talep etti.

Davanın, 20 Aralık'ta yapılacak duruşmada karara bağlanması bekleniyor.

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97 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hazal Alpyörük davası tekrar ertelendi
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