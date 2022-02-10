98 bin 602 vaka, 264 vefat

TÜRKİYE'DE dün test yapılan 450 bin 44 kişiden 98 bin 602'sine Kovid- 19 tanısı konulurken, 264 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 87 bin 932 oldu. Yurt genelinde bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 645 bin 420 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında son tablo için "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde. Daha fazla risk almayalım" ifadelerini kullandı. ANKARA