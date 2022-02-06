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Giriş Tarihi: 6.2.2022

98 bin 715 yeni vaka, 221 vefat

ANKARA
Türkiye'de dün 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 80 bin 402 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.58, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.62 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 833 bin 393 doza yükseldi.

AŞILARIMIZ TAM OLMALI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Kovid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe, virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek, aşılarımızın tam olmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

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98 bin 715 yeni vaka, 221 vefat
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