98 saat sonra enkazdan çıkarılan çocuğun gülümseten sorusu: İğne mi o, acır mı?

Daha sonra kendisine susuzluğunu ve açlığını giderecek bir ilaç vereceğini belirten UMKE görevlisine ne ilacı diye soran küçük kız damar yolu açmak isteyen görevliye de 'Ne o ? İğne mi? Acır mı?' şeklinde sorular yöneltmesi kurtarma ekiplerini bir yandan güldürürken bir yandan da duygulandırdı. Kurtarma ekiplerinin elleri üzerinde sedyede bağlı şekilde enkazdan çıkarılıp aşağıya indirilen 7 yaşındaki Tec 112 ambulansına konulup hastaneye kaldırıldı.