99 yaşındaki ‘yaşayan insan hazinesi’ Selver Nine

Isparta'nın Gönen ilçesinde, 99 yaşında olmasına rağmen kilim dokumacılığı yapmaya devam eden Selver Karakale'nin, "Yaşayan İnsan Hazineleri" listesine dahil edilmesi için UNESCO'ya başvuruldu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana sürdürülen "Kültürel Miraslar Projesi" çalışmalarında birçok değer tespit edilerek kayıt altına alındı. Proje kapsamında son olarak 100 yaşına basmasına bir ay kalan Selver Karakale'nin kısa filmi hazırlandı. Karakale'nin "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak kabul edilmesi için UNESCO'ya teklifte bulunuldu. 99 yıl önce Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı bir yayladaki Yörük çadırında dünyaya gözlerini açan Karakale, 8 yaşındayken kilim dokumaya başladı. Unutulmaya yüz tutmuş dokumacılığı, yalnız yaşadığı Isparta'nın Gönen ilçesinde devam ettiren Karakale, tezgâhının başında, radyoda çıkan türkülere eşlik ederek hatıralarını canlandırıyor.