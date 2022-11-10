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Giriş Tarihi: 11.11.2022

9’u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu

9’u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu
Türkiye dün, ölümünün 84'üncü yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Cadde ve sokaklarda siren sesini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Trafikte de sürücüler durup, araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Okullar, hastaneler, meydanlar, metrolar ve havalimanlarında 7'den 70'e herkes Atatürk'ü saygıyla andı.
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde yaşayan Menice Başkaya (60), her 10 Kasım'da yaptığı gibi, Türk bayrağını ve Atatürk posterini ekmek pişirdiği tandırın başına götürüp, saati tam 9'u 5 geçe ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu,
Artvin'de yaşayan Kore gazisi Ahmet Sezgin (96), bu 10 Kasım'da da Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundu.
Tokat'ta, bir apartmanın 1'inci katındaki iskelede çalışan 2 inşaat işçisi iskelede saygı duruşuna katıldı.
Karabük, Zonguldak ve Bartın'da maden işçileri, saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.
Mersin'de, gezmeye çıktığı sahibi Orhan Arama saygı duruşuna geçince, köpeği 'Kiraz' da siren boyunca kıpırdamadan yanında bekledi.
Osmaniye'de bir simitçi, başında taşıdığı tepsisini kaldırım üzerine bırakıp saygı duruşuna katıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, belediye temizlik işçileri Ufuk Ök ve Fatih Tepeyazı'nın yapraklardan 10 Kasım yazıp saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.




ÖĞRENCİLERDEN DUYGUSAL ANMA TÖRENİ
Mılli Saraylar Resim Müzesi'nde, sanatçı Eda Özülkü ve Hakan Aysev'in sunumuyla Atatürk'ün son 100 gününün anlatıldığı anma etkinliği düzenlendi. Bilfen Okulları öğrencilerinin yer aldığı koro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Ceyda KARAASLAN / SABAH


Bedir ALTUNOK-Ziya RAMOĞLU-Murat KARAMAN- Özgür ÖZDEMİR-Ali Faik ATAY-Hamza ALP -Abbas ÇAKAR-Ahmet KAVAK-Şaban YILMAZ-Umut YEŞİLYURT-Mehmet BONCUK - Murat SAVAŞ- Mustafa KAYA - Mustafa BAKIRHAN - Cevdet ÖZDEMİR - Deniz YUSUFOĞLU / SABAH

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9’u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu
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