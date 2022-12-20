A Haber canlı yayın ile Asgari ücret tespit komisyonu açıklaması izle! (20 Aralık 2022) A Haber canlı izle!

A Haber canlı yayın üzerinden asgari ücret tespit komisyonu açıklaması merakla bekleniyor. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 liraya, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 liraya, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 liraya yükselecek. Son toplantı bugün saatler 14.00'ı gösterdiğinde gerçekleşecek. A Haber canlı yayın ile toplantıyla ilgili tüm gelişmeler takip edilebilecek. İşte A Haber canlı yayın ile Asgari ücret tespit komisyonu hakkında tüm son dakika gelişmeleri…
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantısı bugün (20 Aralık 2022) gerçekleşecek. Komisyon işçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik yetkilerle beraber 15 kişiden oluşuyor.