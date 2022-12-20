A Haber canlı yayın ile Asgari ücret tespit komisyonu açıklaması izle! (20 Aralık 2022) A Haber canlı izle!

A Haber canlı yayın üzerinden asgari ücret tespit komisyonu açıklaması merakla bekleniyor. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 liraya, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 liraya, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 liraya yükselecek. Son toplantı bugün saatler 14.00'ı gösterdiğinde gerçekleşecek. A Haber canlı yayın ile toplantıyla ilgili tüm gelişmeler takip edilebilecek. İşte A Haber canlı yayın ile Asgari ücret tespit komisyonu hakkında tüm son dakika gelişmeleri…