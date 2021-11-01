Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de görüşülmüştü. Tezkere için AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu verirken, HDP ile CHP hayır oyu vermişti. Bu durum eleştirilerin hedefine yerleşirken A Haber önemli bir habere imza attı ve tezkereye evet oyu verilmesinin hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
"HEMEN KARŞIMIZDA PKK/PYD'li TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİNİ GÖRÜYORUZ"
Suriye sınırına giden A Haber muhabiri Cerablus'taki terör mevzilerini tek tek görüntüledi. A Haber muhabiri, "PKK'lı teröristlerin mevzilerini, siperlerini bu noktadan görmek mümkün. Sıfır noktasındayız. Hemen karşımızda PKK/PYD'li teröristlerin mevzilerini görüyoruz. Operasyon sinyallerinin gelmesinden sonra PKK'lı teröristler tünelle mevzi kazmaya devam etmişlerdi." dedi.
A Haber Cerablus'ta terör mevzilerini görüntüledi! | Video
BÖLGEDEKİ GÖZETLEME KULELERİ NET ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ
Bölgedeki gözetleme kuleleri de net bir şekilde görülürken PKK'nın bölgedeki sivillerin evlerini karargaha çevirdiği ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandıkları aktarıldı. Öte yandan bölgede PKK paçavralarının yanı sıra rejim bayrağı ve Rusya bayrakları da dikkatlerden kaçmadı.
TEZKERENİN ÖNEMİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
A Haber muhabiri sınırımızdaki teröristlerin ülkeye yaklaşmaamsı adına tezkerenin tekrar onaylanmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu noktada Mehmetçik'in teröre karşı mücadele verdiği de ifade edilirken, A Haber muhabiri, "Burada Mehmetçik olmadığı taktirde PKK'lı teröristler sınırlarımıza yaklaşıp havan saldırıları gerçekleştirip sivillerimizi şehit ediyorlardı. Bu noktada artık PKK/YPG'li teröristler sınırlarımıza yaklaşamadan bertaraf ediliyor." dedi.