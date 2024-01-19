A Haber muhabirini darp eden 3 kişi tutuklandı

'Rüşvet' iddialarıyla operasyon düzenlenerek 22 kişinin gözaltına alındığı CHP'li Büyükçekmece Belediyesi önünde görevini yapmak üzere bulunan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un yaşlı bir kadına saldırarak boğazını sıkmasına tepki gösterince kendisi de darp edildi. Vural,"Gözaltına alınanları destekleyenler ve protesto edenler bir kalabalık oluşturmuştu.Araçlar gittikten sonra kalabalık içinden biri, başörtülü yaşlı bir kadının boğazına sarıldı, ağza alınmayacak bir küfür etti. Gazetecilik içgüdüsü ile 'Kadına neden el kaldırıyorsunuz?' diye sordum. 'Sen kimsin lan?' diyerek bu kez bana saldırdılar. 4-5 kişinin saldırısına uğradım. Kafama, sırtıma, yüzüme darbeler aldım. Kameramanımız Hüseyin Koçak da itilip kakıldı. Bir kadına böyle bir şiddetin uygulanması kabul edebileceğim bir şey değil. Hukuki süreç başlatıldı" dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Öte yandan saldırıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve kimi meslek örgütleri sessiz kaldı.