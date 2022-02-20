A Haber’e ödül

A Haber'e bir ödül de Afyonkarahisar'dan geldi.

İnternet Medya Birliği tarafından "yılın enleri" ödül töreni düzenlendi. Çok sayıda kişi ve kuruma farklı kategorilerde ödül verilen gecede A Haber "Yılın en iyi haber kanalı", A Haber ve SABAH muhabiri Ata Gündüz Kurşun da "Yılın televizyon muhabiri" ödülüne layık görüldü.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ödülü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın elinden aldı.

İnternet Medya Birliği Başkanı Saadettin Ulusoy, ödüllerin liyakat esasına göre belirlendiğini ve verildiğini belirterek, bunu geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Gecede Ayna Grubu da bir konser verdi.