Haberler Yaşam Haberleri A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte fikstür
Giriş Tarihi: 24.10.2025 00:17

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte fikstür

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, üst üste elde ettiği 6-1 ve 4-1’lik galibiyetlerin ardından sahaya moralli çıkıyor. E Grubu’nda ikinci sırada yer alan milliler için maç takvimi ve karşılaşma detayları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Türkiye–Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadeleye dair fikstür

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte fikstür

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sıradaki maçta Türkiye, Bulgaristan'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar sürerken, taraftarlar yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye–Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli maçın yeniden TV8 ve Exxen ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ İLE TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puan topladı. İlk 4 maçını tamamlayan Milliler'in, grup aşamasında oynaması gereken 2 maçı daha kaldı. İşte milli takımın kalan maçları;

15 KASIM

20:00 Türkiye - Bulgaristan

18 KASIM

22:45 İspanya - Türkiye

ARKADAŞINA GÖNDER
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte fikstür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz